03.12.2018, 20:00

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ│ На Хийумаа столкнулись грузовик и легковушка: один человек погиб, двое пострадали

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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ│ На Хийумаа столкнулись грузовик и легковушка: один человек погиб, двое пострадали
Kärolyn Kivistik/Hiiu Leht

О тяжелом ДТП в волости Хийумаа на 3 километре дороги Кярдла-Кяйна Центр тревоги получил сообщение сегодня за несколько минут до 19 часов.

По первоначальным данным, там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В столкновении машин находившийся за рулем легковушки мужчина пострадал настолько тяжело, что скончался на месте происшествия. Находившаяся в легковушке в качестве пассажирки женщина и водитель грузовика также пострадали в ДТП, и их доставили для дополнительного осмотра в больницу.

Полиция находится на месте происшествия, чтобы выяснить более точные детали ДТП и регулировать движение на месте аварии.

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