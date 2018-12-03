ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ│ На Хийумаа столкнулись грузовик и легковушка: один человек погиб, двое пострадали

По первоначальным данным, там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В столкновении машин находившийся за рулем легковушки мужчина пострадал настолько тяжело, что скончался на месте происшествия. Находившаяся в легковушке в качестве пассажирки женщина и водитель грузовика также пострадали в ДТП, и их доставили для дополнительного осмотра в больницу.

Полиция находится на месте происшествия, чтобы выяснить более точные детали ДТП и регулировать движение на месте аварии.