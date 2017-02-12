ФОТО С МЕСТА ДТП: В Таллинне на пешеходном переходе насмерть сбили женщину, подозреваемый задержан

Вчера вечером, около 22:20 в Таллинне, у дома по адресу Сютисте теэ, 44, произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Неизвестный автомобиль, сбивший женщину, скрылся с места происшествия. Подозреваемый 19-летний молодой человек задержан.

По первоначальным данным, 60-летняя женщина и ее дочь переходили вместе с собакой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома по адресу Сютисте теэ, 44. Неизвестный автомобиль темного цвета наехал на одну из женщин и собаку и уехал с места ДТП. По словам свидетеля, машина ехала со стороны перекрестка Сютисте теэ и Тервизе теэ в сторону улицы Кескузе. Скорая помощь доставила 60-летнюю женщину с места происшествия в больницу, где она скончалась в результате полученных травм. Собака погибла на месте.

Сегодня утром полицейские продолжили поиски водителя, участвовавшего во вчерашнем трагическом ДТП. Около 11 часов патрульные полицейские Ляэне-Харьюского отделения полиции задержали предполагаемого водителя.

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Полицейские проверили район, в котором произошло ДТП, и парковки у квартирных домов и обнаружили у одного из домов по Вильде теэ поврежденный автомобиль BMW, которым пользуется 19-летний молодой человек. У него есть первичные права на управление транспортным средством.

Сейчас есть основание полагать, что этот молодой человек был вчера за рулем автомобиля и участвовал в ДТП. Он доставлен для дачи показаний в отделение полиции.

На месте ДТП дорожные условия и видимость были хорошие, на данном участке дороги максимально разрешенная скорость — 50 км/ч. На данный момент известно, что на пешеходах не было светоотражателей.

Комиссар Ляэне-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила подчеркивает, что в городе, особенно приближаясь к пешеходным переходам, водители должны быть особенно внимательны и должны сбавить скорость. „Вне зависимости от того, что стало причиной ДТП, ситуацию делает еще более трагичной то, что водитель оставил людей без помощи и скрылся", — сказал Пярила.

Очевидцев аварии полиция просит позвонить по номеру 612 3000 или написать письмо по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.