ФОТО С МЕСТА ДТП: В Рапламаа автомобиль врезался в каменное ограждение, водитель скончался в больнице

10 февраля в Рапламаа произошла авария — машины вылетела с проезжей части и врезалась в каменное ограждение.

Сообщение об аварии в волости Кохила в Центр тревоги поступило в примерно в 23:10. ДТП произошло на 6 километре шоссе Хагери-Кодила-Куузику теэ. По первоначальным данным, водитель Toyota, которые ехал из Хагери в сторону Кодила, потерял управление и вылетел с проезжей части. Машина врезалась в каменную ограду.

Скорая доставила в больницу в тяжелом состоянии 30-летнего водителя. Вчера вечером примерно в 22:55 он скончался.

Мужчина был пристегнут ремнями безопасности, у него были водительские права. Шины на колесах автомобиля соответствовали требованиям. Экспертиза установила в крови мужчины содержание алкоголя.