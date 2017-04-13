13.04.2017, 08:21

ФОТО С МЕСТА ДТП: В Ляэне-Вирумаа в тяжелой аварии погибла женщина

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дополнено в 11:04
rus.delfi.ee
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Avarii Sõmeru-Pärnu-Ikla mnt (Kadrina, Lääne-Virumaa)
Galerii: 12 pilti
Avarii Sõmeru-Pärnu-Ikla mnt (Kadrina, Lääne-Virumaa) Foto: Ain Liiva.

Сегодня утром в Ляэне-Вирумаа, в деревне Хулья произошла тяжелая авария, в результате которой один человек погиб и двое пострадали.

Тяжелое ДТП произошло примерно в 6:55 на 163 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погибла 45-летняя женщина и пострадали двое мужчин, ссобщила Идаская префектура.

По первоначальным данным, микроавтобус Ford ехал из Раквере в сторону Тапа, потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota. В результате столкновения травмы получили 33-летний водитель Toyota и 53-летний водитель микроавтобуса. 45-летняя пассажирка микроавтобуса погибла на месте происшествия. По первоначальным данным, все трое были пристегнуты ремнями безопасности.

У легкового автомобиля на колесах была "всесезонка", у микроавтобуса — летняя резина. На месте аварии на дороге была слякоть.

Для выяснения точной причины аварии возбуждено расследование.

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