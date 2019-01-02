02.01.2019, 19:49

ФОТО С МЕСТА ДТП: В Ляэне-Вирумаа автобус съехал в кювет и завалился на бок, пассажирам помогли выбраться

 (1)
дополнено
rus.delfi.ee
EST 9
Galerii: 27 pilti
Lääne-Virumaal sõitis liinibuss kraavi ja vajus külili Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

На шоссе Таллинн-Нарва сегодня вечером съехал в кювет и завалился на бок перевозивший 49 пассажиров автобус. Никто не пострадал, но люди не смогли самостоятельно выбраться из автобуса.

"Сегодня в 17:10 поступило сообщение о ДТП в Ляэне-Вирумаа на 87 километре шоссе Таллинн-Нарва, где съехал в кювет рейсовый автобус Estonian Lines", — сказала Delfi руководитель по коммуникации Идаского спасательного центра Евгения Парв.

В автобусе в момент ДТП находилось 49 человек, никто из них не пострадал.

В завалившемся на бок автобусе возникла небольшая паника, потому что люди не могли выбраться из него. К настоящему моменту всем людям помогли выбраться из автобуса.

До прибытия замещающего автобуса людям предложили кров в оперативных автомобилях.

Заказанный автобусной фирмой замещающий автобус прибыл на место происшествия в 19:33, и пожелавшие продолжить поездку сели на автобус.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в момент ДТП скорость автобуса не была большой.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии