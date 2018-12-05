ФОТО С МЕСТА ДТП: В Казе погиб мужчина, въехавший на машине в пруд. В полицию он успел позвонить сам

Сегодня утром в 6:11 в Центр тревоги позвонил мужчина и сообщил, что въехал на машине в водоем. Мужчина ехал из Равила в сторону Кехра. Полиция тут же приступила к поискам, но обнаружила машину в 11:30. К этому времени мужчина скончался.
Как сообщили в Пыхьяской префектуре, позиционирование местонахождения звонившего показывало широкую область - от волости Казе до Нымбра. Сразу после поступления звонка в Центр тревоги, к поискам преступил полицейский патруль, а потом еще несколько патрулей.
Полицейские проверяли овраги, а также расположенные недалеко от дороги водоемы. Во время звонка мужчина сообщил, что в машине прибавляется вода.
Какое-то время мужчину не удавалось найти, к поискам подключили полицейских с дронами. В поиске было задействовано 7 патрулей. Мужчину нашли в 11:30 - один из фермеров сообщил, что в его пруду находится машина. При помощи техники машины вытащили на берег, в салоне автомобиля обнаружили тело 76-летнего мужчины, который ранее звонил в Центр тревоги. Мужчина жил в этом же районе.
В ходе судмедэкспертизы будет установлено, находился ли мужчина на момент аварии в состоянии алкогольного опьянения или же на происшествие повлияло состояние здоровья.