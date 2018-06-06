06.06.2018, 11:33

ФОТО С МЕСТА ДТП: На Таллиннской окружной дороге погиб водитель

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rus.delfi.ee
EST 26
Galerii: 10 pilti
Foto: Rauno Volmar

Сегодня в 10:44 в Харьюмаа в волости Саку на 22 километре Таллиннской окружной дороги произошло ДТП, в котором погиб водитель.

По первоначальным данным, столкнулись зарегистрированный в Эстонии легковой автомобиль и зарегистрированный за границей грузовик. Водитель легковушки был в машине один. Движение на месте происшествия закрыто и перенаправлено. Максимально разрешенная скорость на месте происшествия составляет 90 км/ч.

Работающие на месте происшествия полицейские выясняют обстоятельства ДТП. Передвигающихся в районе людей просят запастись временем.

Читатель Delfi прислал фото с места происшествия.

Avarii Foto: Delfi lugeja
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