ФОТО С МЕСТА ДТП: На Таллиннской окружной дороге погиб водитель

Сегодня в 10:44 в Харьюмаа в волости Саку на 22 километре Таллиннской окружной дороги произошло ДТП, в котором погиб водитель.

По первоначальным данным, столкнулись зарегистрированный в Эстонии легковой автомобиль и зарегистрированный за границей грузовик. Водитель легковушки был в машине один. Движение на месте происшествия закрыто и перенаправлено. Максимально разрешенная скорость на месте происшествия составляет 90 км/ч. Работающие на месте происшествия полицейские выясняют обстоятельства ДТП. Передвигающихся в районе людей просят запастись временем. Читатель Delfi прислал фото с места происшествия. Avarii Foto: Delfi lugeja