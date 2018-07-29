29.07.2018, 19:32

ФОТО С МЕСТА ДТП | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись четыре машины: один человек погиб, несколько пострадавших

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дополнено
rus.delfi.ee
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Avarii Tallinna-Narva maanteel
Avarii Tallinna-Narva maanteelFoto: Delfi lugeja

Сегодня примерно в 18:05 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на 101 километре шоссе Таллинн-Нарва. Столкнулись четыре машины, в результате ДТП погиб один человек, пострадали шесть человек, среди которых — двое детей.

По первоначальным данным, автомобиль BMW врезался в Citroen, который ехал в сторону Нарвы. От удара Citroen вылетел на встречную полосу и столкнулся с Opel, который ехал в сторону Таллинна. Opel в свою очередь врезался в припаркованную на окольной дороге Škoda.

Находившийся в Citroen рядом с водителем 31-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. В больницу доставили находившуюся в Citroen женщину, а также двоих детей, которым по два года.

Также в больницу доставили пассажирку Opel и пассажиров BMW -
6-летнего ребенка и женщину.

По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело.

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