ФОТО с места аварии: В тяжелом ДТП в волости Ляэне-Нигула погибла 45-летняя женщина

В воскресенье, 2 июля, примерно в 18 часов в волости Ляэне-Нигула на 37-м километре шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла произошло столкновение автомобилей Honda и Ford, в результате чего погибла 45-летняя женщина, пассажир автомобиля Ford.

По первоначальным данным, Honda двигалась со стороны Таллинна в сторону Хаапсалу и Ford — из Хаапсалу в сторону столицы. Скорая помощь доставила водителя Honda, мужчину 1992 г. рождения, и водителя Ford, мужчину 1971 г. рождения, в больницу. Других пассажиров в автомобилях не было. На момент ДТП видимость на данном отрезке дороги была хорошая и покрытие сухое.

„Причины этого трагического ДТП выяснит следствие. По первоначальным данным, автомобиль Ford мог выехать на встречную полосу", — сказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Андрей Таратухин.

На данный момент движение на данном участке дороги полностью восстановлено. Для выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия будет начато уголовное делопроизводство. Ведением делопроизводства руководит Ляэнеская окружная прокуратура.

"Летом проходит много мероприятий, сейчас время отпусков и люди много ездят. Поэтому просим всех участников дорожного движения быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость движения, всегда садиться за руль трезвыми и все свое внимание направлять на управление автомобилем, чтобы все добрались на место целыми и невредимыми", — добавил майор полиции Андрей Таратухин.