25.12.2018, 17:54

ФОТО С МЕСТА АВАРИИ: В столкновении двух автомобилей в Ярвамаа погибла 55-летняя женщина, три человека пострадали

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rus.delfi.ee
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Järvamaal hukkus kahe auto kokkupõrkes 55-aastane naine Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Сегодня около 16 часов в волости Тюри поблизости от поселка Сяревере на шоссе столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла 55-летняя женщина, скорая помощь доставила трех человек в больницу на осмотр.

"ДТП произошло на 75 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру", — сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.

По первоначальным данным, водитель двигавшегося в сторону Пярну автомобиля Suzuki потерял контроль над машиной и попал в боковое скольжение, в результате чего автомобиль столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Škoda.

Столкновение было настолько тяжелым, что на месте происшествия скончалась ехавшая в Suzuki в качестве пассажирки 55-летняя женщина. Скорая помощь доставила на осмотр управлявшего Suzuki 61-летнего мужчину и находившихся в Škoda мужчину и женщину.

Для того, чтобы выяснить все причины трагической аварии, полиция начала уголовное производство.

Сейчас на месте происшествия одна полоса движения закрыта, полицейские регулируют движение.

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