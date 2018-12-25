ФОТО С МЕСТА АВАРИИ: В столкновении двух автомобилей в Ярвамаа погибла 55-летняя женщина, три человека пострадали

"ДТП произошло на 75 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру", — сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.

По первоначальным данным, водитель двигавшегося в сторону Пярну автомобиля Suzuki потерял контроль над машиной и попал в боковое скольжение, в результате чего автомобиль столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Škoda.

Столкновение было настолько тяжелым, что на месте происшествия скончалась ехавшая в Suzuki в качестве пассажирки 55-летняя женщина. Скорая помощь доставила на осмотр управлявшего Suzuki 61-летнего мужчину и находившихся в Škoda мужчину и женщину.

Для того, чтобы выяснить все причины трагической аварии, полиция начала уголовное производство.

Сейчас на месте происшествия одна полоса движения закрыта, полицейские регулируют движение.