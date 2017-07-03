ФОТО с места аварии и КАРТА: В тяжелой аварии в Тартумаа погибли два человека

Сегодня в 7:30 в Тартумаа в волости Ныо произошла авария, в которой погибли два человека.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры подтвердил Delfi, что столкнулись автомобили BMW 320 и Jeep Grand Cherokee. Внедорожник врезался в BMW сбоку. Находившиеся в BMW два человека погибли, водитель второго автомобиля пострадали и был доставлен в больницу. Причины ДТП выясняются, и в течение дня СМИ будет дано больше информации. Дорожные условия были осложнены, поскольку из-за дождя дорога была скользкая. Из-за аварии движение на шоссе Йыхви-Тарту-Валга (158-й км) нарушено. На месте регулирует движение полиция.