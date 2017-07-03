03.07.2017, 08:34

ФОТО с места аварии и КАРТА: В тяжелой аварии в Тартумаа погибли два человека

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rus.delfi.ee
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Galerii: 3 pilti
Foto: Argo Ingver

Сегодня в 7:30 в Тартумаа в волости Ныо произошла авария, в которой погибли два человека.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры подтвердил Delfi, что столкнулись автомобили BMW 320 и Jeep Grand Cherokee. Внедорожник врезался в BMW сбоку.

Находившиеся в BMW два человека погибли, водитель второго автомобиля пострадали и был доставлен в больницу.

Причины ДТП выясняются, и в течение дня СМИ будет дано больше информации. Дорожные условия были осложнены, поскольку из-за дождя дорога была скользкая.

Из-за аварии движение на шоссе Йыхви-Тарту-Валга (158-й км) нарушено. На месте регулирует движение полиция.

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