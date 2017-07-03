ФОТО с места аварии и КАРТА: В тяжелой аварии в Тартумаа погибли два человека

Сегодня в 7:30 в Тартумаа в волости Ныо произошла авария, в которой погибли два человека.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры подтвердил Delfi, что столкнулись автомобили BMW 320 и Jeep Grand Cherokee. Внедорожник врезался в BMW сбоку.

Находившиеся в BMW два человека погибли, водитель второго автомобиля пострадали и был доставлен в больницу.

Причины ДТП выясняются, и в течение дня СМИ будет дано больше информации. Дорожные условия были осложнены, поскольку из-за дождя дорога была скользкая.

Из-за аварии движение на шоссе Йыхви-Тарту-Валга (158-й км) нарушено. На месте регулирует движение полиция.

По первоначальной информации, Jeep Grand Cherokee под управлением 69-летнего мужчины двигался в сторону Эльва. В него врезался BMW, двигавшийся со стороны Тарту, за рулем которого находился 46-летний мужчина. По невыясненным к настоящему моменту причинам BMW занесло, и он врезался в Jeep. При столкновении сильный удар пришелся на переднее пассажирское место BMW, в результате чего погибли как водитель автомобиля, так и 46-летний пассажир. Водитель Jeep сильно пострадал и был доставлен в больницу.

Несчастье случилось в волости Ныо на прямом отрезке пути с хорошим обзором, где максимально дозволенная скорость составляет 90 км/ч.

Начато уголовное производство, в рамках которого выяснится, помимо прочего, был ли водитель BMW трезв. У водителя Jeep алкогольного опьянения не зафиксировано.