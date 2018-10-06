06.10.2018, 17:15
ФОТО С ДРОНА: На месте горевшего вчера спортивного здания в Аравете — руины(2)
Вчера в старом спортивном здании в Аравете произошел сильный пожар, который в итоге уничтожил все строение.
Вчера в старом спортивном здании в Аравете произошел сильный пожар, который в итоге уничтожил все строение.
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