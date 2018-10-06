06.10.2018, 17:15

ФОТО С ДРОНА: На месте горевшего вчера спортивного здания в Аравете — руины

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rus.delfi.ee
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Põlenud Aravete spordihoone
Põlenud Aravete spordihooneFoto: Kaspar Pokk

Вчера в старом спортивном здании в Аравете произошел сильный пожар, который в итоге уничтожил все строение.

Фото пожара:

Tallinn Hockey weekend
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