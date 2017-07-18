18.07.2017, 20:35

ФОТО: Рядом с Viru McDonald´s нашли подозрительный предмет, на месте работают саперы


rus.delfi.ee
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Galerii: 31 pilti
Foto: Taavi Sepp

Сегодня около 19:20 пеший полицейский патруль заметил на улице Валли поблизости от Viru McDonald´s подозрительный предмет, проверить который отправили саперов.

По словам находящегося на месте репортера Delfi, речь идет о чемодане и кроме спасателей присутствуют также скорая помощь и пожарные. Окрестности, в том числе половина горки Мусумяги, огорожены лентами.

По словам очевидца, в 19:30 людей попросили выйти из ресторана быстрого питания.

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