ФОТО: Рядом с Viru McDonald´s нашли подозрительный предмет, на месте работают саперы

Сегодня около 19:20 пеший полицейский патруль заметил на улице Валли поблизости от Viru McDonald´s подозрительный предмет, проверить который отправили саперов.

По словам находящегося на месте репортера Delfi, речь идет о чемодане и кроме спасателей присутствуют также скорая помощь и пожарные. Окрестности, в том числе половина горки Мусумяги, огорожены лентами.

По словам очевидца, в 19:30 людей попросили выйти из ресторана быстрого питания.