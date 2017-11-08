ФОТО: Рассмотрение вопроса о досрочном освобождении Ассара Паулуса отложили, а судья осталась в деле

Сегодня Вируский уездный суд принял решение перенести на 24 ноября рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении из тюрьмы Ассара Паулуса (55), отбывающего семилетний срок и считающегося одним из самых влиятельных лидеров преступного мира Эстонии.

Ранее суду было представлено ходатайство Артура Пярноя, бывшего руководителя Нарвского отдела полиции, сейчас работающего юристом, в котором он просил добавить себя в судебное производство в качестве второго защитника. Было решено добавить его в производство.

Выступающая защитником Паулуса адвокат Кюллике Намм подала ходатайство, чтобы заседание было отложено, так они вместе с Пярноя должны представлять подсудимого.

3 ноября судья Инна Кирсипуу представила заявление о самоотводе, так как Пярноя долгое время является другом ее семьи.

Накануне судебного заседания, 7 ноября в 22.19 председатель Вируского суда Астрид Аси рассмотрела ходатайство судьи, но не удовлетворила его. По ее мнению, приход Пярноя в качестве защитника был сделан именно с этой целью — устранить судью от судебного процесса.

"Так как ходатайство рассмотривалось вчера в 22.19. В вечернее, нерабочее время, то у меня не было возможности известить Артура Пярноя о времени заседания", — сказала судья Кирсипуу.

Хотя прокурор предложила рассмотреть дело без Пярноя, было решено отложить заседение, чтобы присутствовал и второй защитник, так как договор подсудимого о защите предусматрвает участие в деле обоих.

Сам Паулус подтвердил судье, что он желает, чтобы его представляли оба: и Пярноя, и Намм.

В начале сентября 2016 года в ходе согласительного производства Паулус получил семь лет лишения свободы, не желая участвовать в процессе, который обещал затянуться на годы. На соглашение с прокуратурой пошли также 12 его сообщников.

Согласно материалам обвинения, начиная с 2006 года, Ассар Паулус (55) руководил организованной преступной группировкой, чья деятельность была направлена на получение прибыли за счет наркопреступлений, рэкета, экономических преступлений и преступлений против личности. Сторона обвинения утверждала, что Паулус отдавал членам ОПГ распоряжения, распределял обязанности, давал инструкции и затем занимался дележом полученной прибыли. Преступная группировка имела разветвленную систему управления, подструктуры ОПГ делились по территориальному признаку.

Согласно обвинению, для легализации преступной деятельности Паулус использовал коммерческие предприятия.

За создание и руководство организованной преступной группировкой Паулус мог получить до 15 лет лишения свободы, а организация наркобизнеса грозила уже пожизненным заключением. Паулус свою связь с накробизнесом отрицал.