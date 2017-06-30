ФОТО: Пятеро взрослых и ребенок потерпели бедствие в море, капитан был пьян

Сегодня утром в 6:58 центр морской охраны Департамента полиции и погранохраны получил сообщение об оказавшейся на отмели поблизости от порта Верги финской парусной яхте, на борту которой было шесть человек. Людей эвакуировали, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

Прибывшему на место происшествия катеру погранохраны из-за тяжелых погодных условий не удалось спасти парусную яхту. Поэтому приняли решение эвакуировать людей с яхты. К 11:25 пятеро взрослых и ребенок были в безопасности на берегу. В медицинской помощи никто не нуждался, и им предложили укрытие в порту.

Ведущий пограничник Раквереского отделения полиции Маре Йыэсаар сказала, что в инциденте могли сыграть свою роль зафиксированное у капитана опьянение и недостаточный опыт.

Спасение яхты с отмели продолжат при улучшении погодных условий.