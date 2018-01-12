ФОТО: Пять дней назад пропала 12-летняя Кятлин. Полиция просит помощи

Полиция просит помощи в поисках 12-летней Кятлин, которая пропала в Пярну пять дней назад. Девочка ушла 8 января из Центра поддержки детей и молодежи и до сих пор не вернулась.

8 января она направилась к родственникам в Килинги-Нымме, оттуда она ушла в неизвестном направлении. Последний контакт с ней был 9 января по телефону. ЛИчного телефона у нее с собой нет.

Кятлин уже ранее сбегала и может проводить время в торговых центрах и в каких-нибудь компаниях. Полиции поступила информация, что она может находиться в Тартумаа.

Приметы — худощавое телосложение, рост около 160 см, голова побрита налысо. На ней могут быть надеты серо-розовая разноцветная куртка и светлые джинсы.

Полиция просит всех, кто видел Кятлин или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонить по номеру 112.