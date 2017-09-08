ФОТО: Пярнуский суд вынес приговор гражданам Молдавии, которые заставляли безногого мужчину попрошайничать

Сегодня Пярнуский уездный суд утвердил соглашение, по которому граждан Молдавии Октавиана и Нину признали виновными в торговле людьми, которая совершена группой лиц в отношении находящегося в беспомощном состоянии человека и которая повлекла за собой тяжелые последствия.

Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, жертвой 37-летней Нины и 33-летнего Октавиана был мужчина в возрасте 40-50 лет, гражданин России, у которого отсутствуют обе ноги ниже колена.

Жертве предложили работу — раздавать рекламные листовки — и так при помощи обмана и насилия поставили его в положение, когда он был вынужден против своего желания попрошайничать в разных городах Евросоюза. Всю полученную милостыню нужно было отдавать Нине и Октавиану. Экспертиза показала, что у мужчины сформировалось посттравматическое стрессовое расстройство.

"В поле нашего зрения жертва попала в Пярну, но мы знаем, что втроем они побывали во многих городах Европы", — сказала прокурор Гарди Андерсон.

При задержании у пары из Молдавии изъяли более 8000 евро наличных денег, которые, по оценке следователей, были полученной приблизительно в течение одного месяца милостыней.

Ни один из осужденных не работал, и в ходе досудебного следствия единственным видимым доходом тройки посчитали именно заработок безногого мужчины от милостыни.

Согласно соглашению, суд приговорил женщину к трем годам заключения и мужчину — к пяти годам заключения, из которых обоим нужно отбыть один год, оставшееся наказание не будет приведено в исполнение, если во время испытательного срока осужденные не совершат нового преступления. Осужденные лишатся большей части конфискованного в ходе обыска имущества, а также изъятых наличных денег; вдобавок суд взыскал криминальный доход в сумме 20 000 евро и около 9000 евро по гражданскому иску.

После освобождения из заключения Нину и Октавиана вышлют из страны и на 10 лет запретят въезд в Эстонию.

Решение не вступило в силу, его можно обжаловать в течение 15 дней.