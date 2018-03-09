ФОТО: Пьяный водитель грузовика провалился под лед Чудского озера

Сегодня в первой половине дня в деревне Варнья у Чудского озера водитель грузовика при совершении поворота выехал на лед, который не выдержал его вес, в результате чего прицеп провалился под лед.

По словам очевидца происшествия Марко Меси, водитель ошибся при совершении маневра. ”Водитель хотел развернуться, но не учел, что сзади находятся лед, и провалился”, — передает его словам Õhtuleht.

По данным полиции, 48-летний водитель был сильно пьян. Его доставили в арестантский дом.

Для грузовика был вызван буксир, который должен вытащить его из воды.

Foto: Delfi lugeja