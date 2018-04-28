ФОТО: Пьяный подросток без прав на чужом авто решил покатать девушку и врезался в дерево

Сегодня утром произошло ДТП в Ляэнемаа в деревне Кадарбику, двое несовершеннолетних не пострадали. Водитель был в состоянии опьянения и не имел права на управление транспортным средством. Принадлежавший другу автомобиль сгорел.

В субботу около 7.50 часов полиция получила сообщение о том, что в деревне Кадарбику Ляэне-Нугулаского уезда автомобиль врезался в дерево и загорелся. На сообщение отреагировали полицейские, спасатели и скорая помощь и обнаружили на месте происшествия горящий автомобиль Opel Omega Caravan, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Находившимся в автомобиле несовершеннолетним, 17-летнему юноше, который управлял автомобилем, и пассажиру, 16-летней девушке, удалось после столкновения с деревом самостоятельно выбраться из автомобиля и вызвать помощь. Медики осмотрели их, подростки повреждений не получили, у юноши обнаружено опьянение. По предварительной информации, юноша своевольно взял автомобиль друга. Для выяснения всех обстоятельств начато делопроизводство. Подростки переданы родителям.

PPA

"Хотя в данном происшествии подростки физически не пострадали, это ДТП могло закончиться очень трагически и причинить боль очень многим людям", — сказал лейтенант полиции Хаапсалуского отделения полиции Ивар Лялл. "Никогда нельзя разрешать своему близкому человеку или другу садиться за руль в нетрезвом виде и никогда нельзя садиться в машину к такому водителю".