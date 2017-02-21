ФОТО: Пьяный 77-летний водитель устроил ДТП на парковке в Таллинне

В Таллинне в понедельник вечером пьяный 77-летний водитель задним ходом врезался в стоявший на парковке автомобиль. В ДТП никто не пострадал, водителя доставили в больницу Висмари на экспертизу.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что вчера в 21:35 на расположенной на Пярнуском шоссе около дома 453J парковке водитель Ford Focus задним ходом врезался в Mitsubishi Pajero.

У управлявшего Ford 77-летнего мужчины зафиксировали опьянение и доставили его в больницу Висмари на экспертизу.

В ДТП никто не пострадал. Ford отбуксировали на парковку полиции.