21.02.2017, 14:50

ФОТО: Пьяный 77-летний водитель устроил ДТП на парковке в Таллинне

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rus.delfi.ee
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Õnnetus Pärnu maanteel
Galerii: 11 pilti
Õnnetus Pärnu maanteel Foto: Veiko Vares

В Таллинне в понедельник вечером пьяный 77-летний водитель задним ходом врезался в стоявший на парковке автомобиль. В ДТП никто не пострадал, водителя доставили в больницу Висмари на экспертизу.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что вчера в 21:35 на расположенной на Пярнуском шоссе около дома 453J парковке водитель Ford Focus задним ходом врезался в Mitsubishi Pajero.

У управлявшего Ford 77-летнего мужчины зафиксировали опьянение и доставили его в больницу Висмари на экспертизу.

В ДТП никто не пострадал. Ford отбуксировали на парковку полиции.

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