ФОТО: Пропавший в Вильянди 11-летний Андреас найден

Полиция просила помощи в поиске 11-летнего Андреаса с особыми потребностями, который сегодня днем ушел из детского дома на улице Касе в Вильянди и пропал. Позже поступило сообщение, что мальчик найден и с ним все в порядке.

Ребенок был одет в черную куртку, черные плотные брюки, фиолетовый шарф и шапку с изображением дракона. Речь мальчика может быть невнятной.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.