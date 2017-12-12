ФОТО: Пропавший в октябре мужчина найден в лесу, куда сбежал ”по личным причинам”

Сегодня полиция сообщила о том, что пропавший два месяца назад 49-летний Тармо найден. Все это время мужчина жил в лесу, как он сам говорит, по личным причинам.

На прошлых выходных один охотник обнаружил в лесу в Пыльвамаа машину, которая по всем признакам стояла там уже долгое время. Он подошел поближе и увидел в ней заросшего мужчину. Охотник посчитал, что мужчина нуждается в помощи, и сообщил об этом в полицию.

По прибытию патруля на место выяснилось, что речь идет о Тармо, который в октябре ушел из дома в Тартумаа и не вернулся. Мужчина сказал, что ушел по личным причинам и что ему надо было побыть наедине с собой. После проверки медиками состояния его здоровья мужчина был передан близким.