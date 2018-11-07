ФОТО: Пропавшего в Тарту мужчину ищут всем миром

Поиски проходят на пустыре у виадука на улице Раудтеэ, а также в других местах. В поисках используется и дрон.



Ранее полиция сообщила, что рост Вейко около 182 см, телосложение плотное. У него короткие светлые волосы и зеленые глаза. Одет Вейко был в черную куртку и черные джинсы.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об этом по номеру 112.