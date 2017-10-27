27.10.2017, 15:25

ФОТО: Пропавшего в Тарту молодого человека ищут всем миром

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rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Пропавшего в Тарту молодого человека ищут всем миром
Anni Õnneleid

Минувшей ночью в Тарту пропал 20-летний Ренет Йоозеп. По данным находящегося на месте фотографа Delfi, сейчас полиция и многочисленные добровольцы ведут поиски в окрестностях Эстонского национального музея.

Также ведутся поиски на лодке в озере Раади.

Рост пропавшего молодого человека 180-190 см. У него светлые волосы средней длины. Телосложение худощавое. Может быть одет в черное пальто с белой окантовкой и пуговицами, розовую рубашку, темные брюки и темные тенниски.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, полиция просит связаться с ней по телефону 112.

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