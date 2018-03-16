16.03.2018, 15:40

ФОТО: Прокурор ходатайствует о закрытии дела врача, помогавшего молодым людям "откосить" от армии


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 18 pilti
Kaitseväest vabastamise tõenditega äritsenud seltskond viimast korda kohtus Foto: Priit Simson

Главный государственный прокурор Стивен-Христо Эвестус ходатайствует о закрытии дела в отношении невролога Ляэне-Таллиннской центральной больницы Александра Ранда (64) и его сына Дмитрия Ранда (27) в связи с тем, что их вина не велика и общественный интерес к процессу отсутствует.

Согласно обвинению, Александр Ранд брал плату за медсправки, которые помогали молодым людям избежать службы в армии. Посредником при продаже справок был его сын, а всей схемой управлял Павел Иорин, пишет ERR.

Суд вынесет решение 29 марта.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии