ФОТО: Прокурор ходатайствует о закрытии дела врача, помогавшего молодым людям "откосить" от армии

Главный государственный прокурор Стивен-Христо Эвестус ходатайствует о закрытии дела в отношении невролога Ляэне-Таллиннской центральной больницы Александра Ранда (64) и его сына Дмитрия Ранда (27) в связи с тем, что их вина не велика и общественный интерес к процессу отсутствует.

Согласно обвинению, Александр Ранд брал плату за медсправки, которые помогали молодым людям избежать службы в армии. Посредником при продаже справок был его сын, а всей схемой управлял Павел Иорин, пишет ERR. Суд вынесет решение 29 марта.