28.03.2017, 18:45

ФОТО: Произошедшие в час пик ДТП вызвали в центре Таллинна пробки

дополнено в 20:00
rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Luise tn-l
Liiklusõnnetus Luise tn-lFoto: Lugeja foto

Сегодня в Таллинне около 17:00 произошло два ДТП, из-за чего в центре города образовались серьезные пробки.

Три автомобиля столкнулись в 17:18 у отеля Ülemiste около Таллиннского аэропорта. В ДТП никто не пострадал, но авария спровоцировала пробки вплоть до Тарту маантеэ.

На улиуе Луизе в Кесклинне столкнлуись два автомобиля. ДТП не было серьезным, но так как водители не смогли между собой договориться, кто из них виноват, то пробка растянулась от района Кассисаба до площади Вабадузе.

В 19:03 поступило сообщение, что столкнулись две машины на перекрестке улиц Пирита и Козе, что тоже стало причиной пробок. В ДТП пострадал пассажир, его осмотрели медики на месте.

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