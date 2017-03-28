ФОТО: Произошедшие в час пик ДТП вызвали в центре Таллинна пробки

Сегодня в Таллинне около 17:00 произошло два ДТП, из-за чего в центре города образовались серьезные пробки.

Три автомобиля столкнулись в 17:18 у отеля Ülemiste около Таллиннского аэропорта. В ДТП никто не пострадал, но авария спровоцировала пробки вплоть до Тарту маантеэ.

На улиуе Луизе в Кесклинне столкнлуись два автомобиля. ДТП не было серьезным, но так как водители не смогли между собой договориться, кто из них виноват, то пробка растянулась от района Кассисаба до площади Вабадузе.

В 19:03 поступило сообщение, что столкнулись две машины на перекрестке улиц Пирита и Козе, что тоже стало причиной пробок. В ДТП пострадал пассажир, его осмотрели медики на месте.