Вчера вечером произошел небольшой пожар в здании Центра повторного использования на улице Татари.

Выехавшая тушить возгорание спасательная команда Кесклинн сообщила, что пожар несерьезный.

Вчера вечером в 22:04 в Центр тревоги сообщили, что в помещениях на последнем этаже одного здания видны летающие искры, а также языки пламени. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание между последним этажом и крышей коммерческого здания. Спасатели потушили пожар к 23:24.

Пожар, предположительно, начался с того, что между этажами здания меняли водопровод и резали дисковым резаком металлическую трубу. Летевшие в ходе резки искры попали между деревянными перекрытиями и стеной и спровоцировали возгорание.