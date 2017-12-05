ФОТО: При пожаре в Пюсси погиб мужчина

4 декабря в Пюсси 52-летний мужчина уснул на диване, не потушив сигарету, и в результате погиб от угарного газа.

Поскольку установленный в его квартире дымовой датчик находился в неисправном состоянии, то он, конечно же, не сработал, сообщает Спасательный департамент.

Тлеющий диван и расплавившийся от высокой температуры пол привели к отравлению угарным газом. Спасатели приехали быстро, так же быстро вынесли мужчину наружу и передали медиками. Медики в течение нескольких десятков минут пытались реанимировать пострадавшего, но тщетно — мужчина умер.