ФОТО: При пожаре в Ляэне-Вирумаа погибла 90-летняя женщина, причина — неосторожное курение

Вчера вечером произошел пожар в Ляэне-Вирумаа в поселке Ракке в трехэтажном многоквартирном доме на улице Метса. В ходе спасательных работ спасатели нашли тело 90-летней женщины.

О пожаре сообщили в 16:29. По словам сообщившего, в горящей квартире находилась пожилая женщина. По прибытии на место происшествия выяснилось, что в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома горят две комнаты. Из окна квартиры вырывалось пламя, весь двор многоквартирного дома был заполнен дымом. Дым выходил из окна и из открытой двери квартиры.

До прибытия спасателей были эвакуированы шесть человек, потому что дым распространился и в другие квартиры. Спасатели вошли в горящую квартиру с заданием спасти человека и потушить пожар, но пострадавшая уже умерла. Спасатели помогли жильцам выбраться со второго и третьего этажа.

Пожар потушили и помещения проветрили к 17 часам. По первоначальной оценке главного инспектора бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра, пожар начался из-за неосторожного курения. В квартире не было дымового датчика. Более точные обстоятельства и причина возникновения пожара выяснятся в ходе производства.