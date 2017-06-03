ФОТО: Правильная реакция во время пожара помогла женщине спасти себя и своего ребенка

Вчера в квартире на 16 этаже одного из многоквартирных домов в столичном районе Мустамяэ произошел пожар. Быстрая реакция хозяйки спасла как ее саму, так и ее 2-летнего ребенка.

”Увидев пожар, женщина закрыла дверь горящей комнаты, и огонь не смог распространиться далее по квартире. Поскольку охваченная пламенем комната находилась прямо возле входной двери, то путь к безопасному выходу из квартиры им был отрезан. Мать этого не испугалась, а поспешила с ребенком на балкон, закрыла за собой балконную дверь и стала дожидаться спасателей”, — написано на странице Ныммеской спасательной команды в Facebook.

Foto: Nõmme päästekomando

Спасатели быстро прибыли на место и при помощи специальных масок помогли женщине и ребенку безопасно выйти из помещения. ”В подобных случаях очень важно оставаться спокойными, быстро позвать на помощь и не подвергать свою жизнь опасности. Если квартира или подъезд многоквартирного дома полны дыма, то закройте двери и ждите спасателей на балконе или у открытого окна. Они приедут быстро и помогут вам выбраться”, — советуют спасатели.