ФОТО: Пожилой водитель заснул за рулем и сбил два столба

Сегодня около половины четвертого дня произошла авария на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Султси в Вильяндимаа, где легковой автомобиль Opel снес столб уличного освещения и деревянный столб линии электропередач.
Водитель 1940 года рождения направлялся в сторону Каркси-Нуйа, но не справился с управлением и снес оба столба. Прибывшие на место медики доставили водителя в больницу.
По предварительным данным, он заснул за рулем. Пассажиров в автомобиле не было.
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