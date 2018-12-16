ФОТО: Пожилой водитель заснул за рулем и сбил два столба

Водитель 1940 года рождения направлялся в сторону Каркси-Нуйа, но не справился с управлением и снес оба столба. Прибывшие на место медики доставили водителя в больницу.

По предварительным данным, он заснул за рулем. Пассажиров в автомобиле не было.