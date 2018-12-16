16.12.2018, 18:04

ФОТО: Пожилой водитель заснул за рулем и сбил два столба

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rus.delfi.ee
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Viljandimaal sõideti puruks tänavavalgustuspost ja elektripost
Viljandimaal sõideti puruks tänavavalgustuspost ja elektripostFoto: Kenno Soo

Сегодня около половины четвертого дня произошла авария на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Султси в Вильяндимаа, где легковой автомобиль Opel снес столб уличного освещения и деревянный столб линии электропередач.

Водитель 1940 года рождения направлялся в сторону Каркси-Нуйа, но не справился с управлением и снес оба столба. Прибывшие на место медики доставили водителя в больницу.

По предварительным данным, он заснул за рулем. Пассажиров в автомобиле не было.

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