ФОТО: Пожилой водитель Dacia не справился с управлением и врезался в дерево

Сегодня в 18:30 на шоссе между Пайде и Тюри произошла авария, в ходе которой пожилой водитель Dacia не справился с управлением, отклонился за встречку, а затем врезался в дерево.
Водитель был доставлен в больницу.
Сегодня в 18:30 на шоссе между Пайде и Тюри произошла авария, в ходе которой пожилой водитель Dacia не справился с управлением, отклонился за встречку, а затем врезался в дерево.
Водитель был доставлен в больницу.
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