ФОТО: Пожилой водитель Dacia не справился с управлением и врезался в дерево

Avarii Paide ja Türi vahel Foto: Kaspar Pokk / Kanal2

Сегодня в 18:30 на шоссе между Пайде и Тюри произошла авария, в ходе которой пожилой водитель Dacia не справился с управлением, отклонился за встречку, а затем врезался в дерево.