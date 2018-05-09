09.05.2018, 21:14

ФОТО: Пожилой водитель Dacia не справился с управлением и врезался в дерево

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rus.delfi.ee
EST 3
Avarii Paide ja Türi vahel
Avarii Paide ja Türi vahelFoto: Kaspar Pokk / Kanal2

Сегодня в 18:30 на шоссе между Пайде и Тюри произошла авария, в ходе которой пожилой водитель Dacia не справился с управлением, отклонился за встречку, а затем врезался в дерево.

Водитель был доставлен в больницу.

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