ФОТО: Повздорившие водители автобуса и легковушки нарушили движение в центре Таллинна

Около остановки Хобуяама в центре Таллинна столкнулись автобус линии 5 и легковой автомобиль. Перепалка водителей на некоторое время нарушила движение.

Инцидент, произошедший около Нарва маантеэ, 7, был небольшим, но на некоторое время нарушил движение по шоссе, так как водители не смогли договориться о том, кто виноват в аварии.

Пыхьяская префектура сообщила Delfi, что согласно первоначальным данным, автобус Scania задел боковое стекло у автомобиля Volkswagen Golf. В итоге на место выехала полиция, потому что участники ДТП не смогли договориться между собой.

К 14:00 движение было восстановлено.