22.07.2018, 13:34

ФОТО: Потерял управление и съехал в кювет: в Тартумаа в аварии погиб 57-летний водитель

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rus.delfi.ee
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Avarii Tartumaal Foto: PPA

В Тартумаа в волости Элва сегодня произошло тяжелое ДТП, в котором погиб 57-летний мужчина, находившийся в съехавшем с дороги в кювет и перевернувшемся через крышу автомобиле.

Стоящий в кювете в деревне Кюлаасеме аварийный Fiat Palio обнаружил случайный прохожий сегодня около 9:30. Полиция пояснила, что автомобиль двигался со стороны Элва в направлении Вильяндиского шоссе, когда водитель, проезжая по гравийной дороге, после поворота потерял управление, съехал в кювет и автомобиль перевернулся через крышу.

В автомобиле находился водитель, 57-летний местный житель, он был один. Он получил в аварии травмы, которые были смертельными. Использовал ли водитель ремень безопасности в соответствии с требованиями, еще выясняется.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк отметил, что полиция ранее несколько раз задерживала за рулем этого же водителя в то время, когда он употреблял алкоголь. "Может ли быть среди причин этой аварии и опьянение, выяснят в ходе экспертизы", — сказал он. Вдобавок полиция ранее несколько раз сталкивалась с погибшим в аварии мужчиной и из-за других нарушений правил дорожного движения и рискованного поведения на дороге.

Оперативный руководитель также добавил, что на данном участке гравийной дороги максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

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