ФОТО: Потерпевший в деле о взяточничестве предлагал экс-главе PERH обвести следствие вокруг пальца?

Сегодня в Харьюском уездном суде продолжаются слушания по делу бывшего руководителя Северо-эстонской региональной больницы (PERH) Тыниса Аллика и бывшего руководителя отдела инфотехнологий больницы Марко Килка.

Основные споры в рамках обвинения во взяточничестве идут вокруг законности организованной для руководителей больницы фирмой P. Dussmann Eesti OÜ зарубежной поездки. Также подсудимые обвиняются в том, что они ездили отдыхать за счет фирмы Helmes AS, которая занималась развитием инфосистем PERH.

Первым в качестве свидетеля на сегодняшнем заседании была заслушана административный директор больницы Айви Кару, отвечающая за юридические вопросы. Она сказала, что в 2012 года Аллик консультировался у нее относительно возможности совмещения работы на Dussmann и поста руководителя больницы. Тогда Кару ответила, что закон этого не запрещает. На вопрос прокурора о том, проверила ли она перед этим причастие Аллика к тендерам Helmes AS, Кару ответила отрицательно.



Вторым был заслушан сам Аллик, который отметил, что подобные мероприятия являются для крупных фирм обыденным явлением как в Эстонии, так и по всей Европе. Он сказал, что участвовал еще в нескольких похожих мероприятиях, где встречал и других руководителей публичного сектора. Он отметил, что организаторы никогда не ждут взамен оказания ответных услуг и что это было бы ”крайне непрофессионально”. Отрицательно ответил Аллик и на вопрос защиты о наличии связи межу тендером, который выиграла Dussmann, и поездкой в Германию.

Далее был рассмотрен вопрос о поездках в Милан, Ниццу, Тенерифе и на юг Франции. Эти поездки оплатила Helmes, представители которой ранее заявили о том, что оказались обманутыми, поскольку рабочие поездки превратились в личные. По словам Аллика, у них с фирмой существовала договоренность об оплате поездок в качестве компенсации за выполненную Алликом и Килком работу (продажа разработанного Helmes программного обеспечения на конференциях).

Также Аллик сказал, что представители потерпевшего говорили ему о том, что были вынуждены предъявить требование о возмещении ущерба, поскольку в противном случае сами получили бы обвинение. По его словам, руководитель предприятия Яан Пиллесаар предложил ему такую схему: Аллик и Килк возвращают потраченную на поездки сумму, а позже Helmes им ее компенсирует. Так обеим сторонам удалось бы избежать разбирательств с судом и прокуратурой. Аллик сказал, что отклонил предложение, поскольку не считает, что они обманули Helmes.