ФОТО: После ДТП в Таллинне водители начали заполнять бумаги прямо на железной дороге. На горизонте замаячил поезд...(6)
Читатель сообщил, что сегодня утром в 9:27 на железнодорожном переезде Ярвевана столкнулись два автомобиля.
Читатель сообщил, что сегодня утром в 9:27 на железнодорожном переезде Ярвевана столкнулись два автомобиля.
Машина, ехавшая со стороны Таммсааре теэ, врезалась в авто, перестраивавшееся с Пярнуского шоссе. После ДТП начали оформлять бумаги посреди железнодорожного полотна, пока на горизонте не показался поезд. Один автомобиль стоял на путях, второй — под шлагбаумом. К счастью, все обошлось.
Group head of procurement
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 14.09.2018
Balti piirkonna tehniline konsultant
KINGSPAN INSULATION ...
Tähtaeg: 31.08.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.