ФОТО: После ДТП в Таллинне водители начали заполнять бумаги прямо на железной дороге. На горизонте замаячил поезд...

Машина, ехавшая со стороны Таммсааре теэ, врезалась в авто, перестраивавшееся с Пярнуского шоссе. После ДТП начали оформлять бумаги посреди железнодорожного полотна, пока на горизонте не показался поезд. Один автомобиль стоял на путях, второй — под шлагбаумом. К счастью, все обошлось.