ФОТО: "Пошлая и навязчивая порнография". Прокурор требует для Кендера наказания в виде штрафа

Сегодня в Харьюском уездном суде продолжилось рассмотрение дела писателя Каура Кендера, обвиняемого в производстве детской порнографии.

Рассмотрение судом доказательств проходило за закрытыми дверьми. Позже, когда начались прения, заседание было объявлено открытым.



Пошлая и навязчивая порнография — именно так охарактеризовала в своей полуторачасовой речи отрывок из произведения Кендера прокурор Леа Пяхкель, ходатайствуя тем не менее лишь о денежном штрафе, хотя могла бы требовать и реального срока.

”Там пошло и навязчиво вынесены действия сексуального характера, человеческая составляющая отодвинута на второй план”, — отметила прокурор, добавив, что Кендер несколько раз описывает в произведении жестокое сексуальное обращение с 14-летними детьми.

Сам Кендер называет это литературой и говорит, что художник не может предугадать реакцию какого-нибудь извращенца. Также, по его словам, произведение было рассчитано не на среднестатистического эстонского читателя, а на специфическую аудиторию сайта Nihilist.

По оценке прокурора, Кендер совершил преступление с косвенным умыслом и ему следует назначить наказание в виде денежного штрафа размером в 300 дневных ставок, что в данном случае составило бы 3939 евро. Кроме того, подсудимый должен будет возместить все судебные издержки.

После заседания Кендер сказал Delfi, что происходящее показывает, что теперь на эстонском языке практически ничего нельзя написать. Защитник подсудимого — Пауль Керес — представит свое видение ситуации на завтрашнем заседании.

На открытой части процесса присутствовало много молодых людей, которых можно было принять за поклонников писателя. Тем не менее, речь шла о школьниках, которых руководитель по какой-то причине привел в зал суда.

В конце декабря 2014 года полиция начала уголовное расследование в связи с опубликованной на сайте nihilist.fm заметкой Кендера.

Текст писателя под заголовком Untitled-12 состоял из детального описания половой связи между мужчиной и детьми, действующая при Министерстве культуры комиссия оценила текст как порнографический. Сам Кендер определил написанное как ужасы."Это такой текст, который написан для того, чтобы сломать голову читателя изнутри, чтобы уничтожить любую возможность для возбуждения, чтобы сделать порнографию отвратительной", — пояснил он.

Пенитенциарный кодекс предусматривает за изготовление детской порнографии денежный штраф или тюремное заключение до трех лет