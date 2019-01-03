ФОТО: Попытка совершить тройной обгон привела к лобовому столкновению

По предварительным данным, водитель двигавшегося в сторону Валга автомобиля Škoda Octavia пытался совершить обгон трех автомобилей, но не смог завершить маневр и врезался в Kia Sorento, который ехал ему навстречу со стороны Тарту.

Двум участникам аварии медицинская помощь была оказана на месте, еще двое были доставлены в больницу.

Точные обстоятельства выясняются, но полиция отмечает, что дорожные условия на месте ДТП были крайне тяжелыми и данный участок дороги был полностью покрыт наледью.