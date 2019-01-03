03.01.2019, 16:09

ФОТО: Попытка совершить тройной обгон привела к лобовому столкновению

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Осторожно, на дорогах гололедица!
rus.delfi.ee
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ФОТО: Попытка совершить тройной обгон привела к лобовому столкновению
Delfi lugeja

Сегодня в 09:10 Центр тревоги получил сообщение об аварии в волости Элва, где произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Škoda Octavia и Kia Sorento.

По предварительным данным, водитель двигавшегося в сторону Валга автомобиля Škoda Octavia пытался совершить обгон трех автомобилей, но не смог завершить маневр и врезался в Kia Sorento, который ехал ему навстречу со стороны Тарту.

Двум участникам аварии медицинская помощь была оказана на месте, еще двое были доставлены в больницу.

Точные обстоятельства выясняются, но полиция отмечает, что дорожные условия на месте ДТП были крайне тяжелыми и данный участок дороги был полностью покрыт наледью.

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