10.12.2017, 13:00

ФОТО: Поножовщина в Нарве: пострадали трое подростков

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дополнено в 13:50
rus.delfi.ee
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Narvas pussitas alaealine kolme noormeest
Narvas pussitas alaealine kolme noormeestFoto: Sergei Stepanov

В субботу, 9 декабря, в Нарве на улице Тулевику в ходе ссоры между подростками 17-летний юноша нанес ножевые ранения трем молодым людям: двум 18-летним и одному 16-летнему, передает rus.err.ee.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала 17-летнего юношу, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кертту Кралль.

Детали произошедшего выясняются. Более подробную информацию по инциденту власти обещают дать завтра.

Заведено уголовное дело по статье 118 "Приченение тяжких телесных повреждений" Пенитенциарного кодекса.

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