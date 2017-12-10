ФОТО: Поножовщина в Нарве: пострадали трое подростков

В субботу, 9 декабря, в Нарве на улице Тулевику в ходе ссоры между подростками 17-летний юноша нанес ножевые ранения трем молодым людям: двум 18-летним и одному 16-летнему, передает rus.err.ee.
По подозрению в совершении преступления полиция задержала 17-летнего юношу, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кертту Кралль.
Детали произошедшего выясняются. Более подробную информацию по инциденту власти обещают дать завтра.
Заведено уголовное дело по статье 118 "Приченение тяжких телесных повреждений" Пенитенциарного кодекса.
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