ФОТО: Поножовщина в Нарве: пострадали трое подростков

Narvas pussitas alaealine kolme noormeest Foto: Sergei Stepanov

В субботу, 9 декабря, в Нарве на улице Тулевику в ходе ссоры между подростками 17-летний юноша нанес ножевые ранения трем молодым людям: двум 18-летним и одному 16-летнему, передает rus.err.ee.