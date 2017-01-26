ФОТО: Полиция задержала мужчину, подозреваемого в совращении малолетних

10 января полицейские службы защиты детей Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне 45-летнего мужчину, подозреваемого в совращении малолетних. По ходатайству прокурора суд взял мужчину под стражу. Ранее мужчина в уголовном порядке не наказывался.

Задержанный мог совершать преступления в отношении детей на протяжении длительного времени, часть пострадавших могут быть на данное время уже совершеннолетними. "Мы просим людей, вне зависимости от их возраста, чтобы они передали полиции информацию об изображенном на фото мужчине и его деяниях," — сказал службы защиты детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет.

По словам Райвета, полицейские проверяют всю переданную им информацию, так как иногда жертвы не хотят сами напрямую обращаться в полицию. ”Любая информация может помочь избежать совершения новых преступлений и ненадлежащего обращения с детьми," — сказал Райвет.

Мужчина попал в поле зрения полиции, когда следователи получили информацию о возможном преступлении сексуального характера. ”Совращение малолетних является одним из самых тяжких преступлений, но зачастую люди, ставшие жертвами таких преступлений, не рассказывают об этом даже близким," — говорит полицейский.

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Полиция просит людей, располагающих информаций о возможных преступлениях, совершенных изображенным на фото мужчиной, позвонить на номер 112 либо в службу защиту детей Пыхьяской префектуры 5301 9938.