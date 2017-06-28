ФОТО: Полиция разыскивает уклоняющегося от наказания Евгения

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в поиске родившегося в 1981 году Евгения, который уклоняется от назначенного ему наказания.
Мужчина нарушил требования понадзору поведения и одновременно не явился к сотруднику по криминальному надзору. Евгений не ходатайствовал о разрешении на выезд из страны.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 612 3000 или 112.
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