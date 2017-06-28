28.06.2017, 19:30

ФОТО: Полиция разыскивает уклоняющегося от наказания Евгения

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Полиция разыскивает уклоняющегося от наказания Евгения
PPA

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в поиске родившегося в 1981 году Евгения, который уклоняется от назначенного ему наказания.

Мужчина нарушил требования понадзору поведения и одновременно не явился к сотруднику по криминальному надзору. Евгений не ходатайствовал о разрешении на выезд из страны.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 612 3000 или 112.

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