ФОТО: Полиция разыскивает уклоняющегося от наказания Евгения

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в поиске родившегося в 1981 году Евгения, который уклоняется от назначенного ему наказания.

Мужчина нарушил требования понадзору поведения и одновременно не явился к сотруднику по криминальному надзору. Евгений не ходатайствовал о разрешении на выезд из страны.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 612 3000 или 112.