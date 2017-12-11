11.12.2017, 20:30

ФОТО: Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 82-летнюю Людмилу


rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 82-летнюю Людмилу
Foto: PPA

Сегодня около 13:00 82-летняя Людмила, проживающая в столичном районе Мустамяэ, ушла из дома и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение не известно. У женщины не было с собой мобильного телефона.

Полицейские собрали информацию о возможном местонахождении женщины, а затем проверили близлежащие торговые центры, магазины и лестничные площадки в домах. К поискам привлекали служебную собаку.

На Людмиле была надета длинная серая куртка, коричневый берет и темные резиновые сапоги. Приметы: у женщины седые волосы, ее рост — 160 см, среднего телосложения.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Людмилы, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии