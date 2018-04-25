ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего в понедельник в харьюмааском Суурупи вооруженного коллегу. Местные жители встревожены

В харьюмааском Суурупи проходит масштабная полициейская операция, и местные жители до этого момента переживали от того, что неизвестно, что именно произошло.

В местечке Суурупи, что в Харьюмаа, сегодня вечером началась полицейская операция, в которой участвует даже вертолет.

Местных жителей взволновало то, что о причинах происходящего не было никакой информации.

Жители волости Харку рассказывали в местной группе Facebook, что полицейские ходят по домам, показывая фотографию мужчины и спрашивая, видел ли его кто-то. По словам местных, полицейских операций такого масштаба ранее в Суурупи не бывало.

Пресс-представитель Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что в скором времени будет обнародована официальная информация о происходящем.

В выпуске новостей ”Актуальной камеры” прозвучала информация, что в Суурупи ищут поиски пропавшего вооруженного полицейского. Поиски в лесу на данный момент закончены.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Крулль сказал, что сегодня в полицию обратилась супруга коллеги, которая не видела своего мужа с понедельника. Связаться с супругом ей с того момента не удалось. Начались активные поиски в районе места проживания коллеги, но пока они ни к чему не привели.

Сам пропавший полицейский, по словам Крулля, не опасен.

На фото — пропавший полицейский Марек.