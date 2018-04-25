25.04.2018, 21:13

ФОТО: Полиция разыскивает пропавшего в понедельник в Харьюмаа вооруженного коллегу. Местные жители встревожены

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дополнено в 9:25
rus.delfi.ee
EST 100
Galerii: 14 pilti
Politseioperatsioon Suurupis Foto: Taavi Sepp

В Суурупи проходит масштабная полицейская операция, и местные жители до этого момента переживали от того, что неизвестно, что именно произошло.

В местечке Суурупи, что в Харьюмаа, в среду вечером началась полицейская операция, в которой участвовал даже вертолет.

Местных жителей взволновало то, что о причинах происходящего не было никакой информации.

Жители волости Харку рассказывали в местной группе Facebook, что полицейские ходят по домам, показывая фотографию мужчины и спрашивая, видел ли его кто-то. По словам местных, полицейских операций такого масштаба ранее в Суурупи не бывало.

Пресс-представитель Пыхьяской префектуры сказал Delfi, что в скором времени будет обнародована официальная информация о происходящем.

В выпуске новостей ”Актуальной камеры” прозвучала информация, что в Суурупи ищут поиски пропавшего вооруженного полицейского. Поиски в лесу на данный момент закончены.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Крулль сказал, что сегодня в полицию обратилась супруга коллеги, которая не видела своего мужа с понедельника. Связаться с супругом ей с того момента не удалось. Начались активные поиски в районе места проживания коллеги, но пока они ни к чему не привели.

В понедельник после окончания своей смены полицейский ушел домой со служебным оружием. Его также не могут найти.

Сам пропавший полицейский, по словам Крулля, не опасен.

На фото — пропавший полицейский Марек.

PPA

Рост полицейского Марека составляет примерно 180 см, у него плотное телосложение, светлые волосы. Одет он, вероятно, в темную куртку. Знающих о местонахождении пропавшего полицейского, изображенного на фотографии, просят позвонить на номер 112.

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