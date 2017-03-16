16.03.2017, 17:15

ФОТО: Полиция разыскивает подозреваемого в незаконном лишении свободы

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rus.delfi.ee
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Kuriteos kahtlustatav
Kuriteos kahtlustatavFoto: PPA

Вчера, 15 марта, в 10:40 полиция получила сообщение о возможном незаконном лишении свободы в Таллинне на улице Хумала. Полиция отреагировала на сообщение незамедлительно и начала выяснять обстоятельства происшествия с привлечением большого ресурса.

В рамках уголовного делопроизводства сотрудники криминального бюро произвели осмотр места происшествия и транспортного средства на месте происшествия. Вчера поздним вечером полицейские выяснили местонахождение человека, которого незаконно лишили свободы.

Серьезных повреждении у пострадавшего не обнаружено. У полиции есть основание полагать, что пострадавший и подозреваемый знают друг друга и могла иметь место ссора между ними. В ходе следствия полицейскими были произведены обыски.

В связи с происшествием криминальное бюро Пыхьяской префектуры разыскивает изображенного на фото мужчину 1983 года рождения. Полиция устанавливает сейчас и местонахождение микроавтобуса Mercedes-Benz Viano серого цвета с регистрационным номером 197 BPK.

У полиции есть основание полагать, что для незаконного лишения свободы и совершения преступления против личности был использован описанный микроавтобус.

Всех, у кого есть информация о местонахождении изображенного на фото мужчины или микроавтобуса, просят сообщить об этом по номеру криминального бюро Пыхьяской префектуры 5690 4272.

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